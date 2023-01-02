Сколько средств заплатили автомобилисты за страхование: статистика — Finance.ua

Сколько средств заплатили автомобилисты за страхование: статистика Сегодня 22:00 — Страхование

В 3 квартале 2022 года страховщики ОСАГО собрали с автомобилистов 2,1 млрд грн, а заплатили пострадавшим всего 703 млн грн.

Количество заключенных договоров ОСАГО составило 2,1 млн шт., что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых платежей составляет 2,1 млрд грн, увеличившись на 7,4%.

Страховщики ОСГПО урегулировали более 26,5 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплатили 703 млн грн. Показатель количества урегулированных требований сократился на 35% по сравнению с третьим кварталом 2021 года, суммы выплат — на 20,6%.

TAS Insurance Group занимает первое место по объему собранных премий, а также по количеству урегулированных требований пострадавших и сумме уплаченного возмещения. Вторая и третья позиция по этим показателям — у ОРАНТА и «Княжа Виенна Иншуранс Групп».

ТОП-20 СК по сумме страховых премий и количеству заключенных договоров за 3 кв. 2022 г.

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Телеканал 24 По материалам:

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