Нацбанк введет новый курсовой ориентир на валютном рынке — Finance.ua

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Нацбанк введет новый курсовой ориентир на валютном рынке

Валюта
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Нацбанк введет новый курсовой ориентир на валютном рынке
Нацбанк введет новый курсовой ориентир на валютном рынке
Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины провел второй в этом году регулярный обзор индикатора денежного рынка UONIA и индикаторов валютного рынка (официального курса гривны к иностранным валютам, учетной цены банковских металлов и справочного значения курса гривны к доллару США) и согласовал подходы нового бенчмарка валютного рынка.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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«Существующая на сегодняшний день методология расчета UONIA не идеальна, однако UONIA сохраняет способность служить объективным индикатором денежного рынка, в то же время существует потребность в поиске возможностей усовершенствования методологии расчета UONIA», — говорится в сообщении.
В частности, структурным подразделениям НБУ рекомендовано с привлечением международной технической помощи продолжить работу по изучению таких вопросов, как расширение базы сделок, включаемых в расчет индикатора и/или разработку механизмов для более активной работы банков на денежном рынке.
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«Официальный / справочный курс гривны к доллару США и методология их расчета соответствуют условиям и потребностям рынка. Объем торгов на валютном рынке вполне достаточен, чтобы иметь возможность рассчитывать надежные индикаторы по курсу гривны к доллару США. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты», — говорят в Нацбанке.
Одновременно согласованы подходы к введению нового бенчмарка валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Он был разработан по просьбам участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи. Рекомендуется производить его расчет путем умножения справочного курса гривны к доллару США и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10.30 до 12.00.
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Кроме того, признано целесообразным изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов, применив к расчету подходы, аналогичные для расчета справочного курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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