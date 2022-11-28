Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов

Валюта
69
Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов
Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов
За неделю с 21 по 25 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов и купил 7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Согласно данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов. При этом регулятор купил всего 7 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 182,18 млн долларов, а неделей ранее всего 326,49 млн долларов.
Читайте также
С конца мая НБУ вынужден был продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.
В то же время, с начала 2022 года Нацбанк купил 3,23 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 22,83 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.