Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов — Finance.ua

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов Сегодня 10:45 — Валюта

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов

За неделю с 21 по 25 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов и купил 7 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов. При этом регулятор купил всего 7 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 182,18 млн долларов, а неделей ранее всего 326,49 млн долларов.

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С конца мая НБУ вынужден был продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время, с начала 2022 года Нацбанк купил 3,23 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 22,83 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Українська правда По материалам:

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