Данилишин о ситуации на валютном рынке: предложение долларов растет — Finance.ua
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Данилишин о ситуации на валютном рынке: предложение долларов растет

Валюта
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Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.
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Это обусловило сокращение вторую неделю подряд объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на рынке до 166 млн долларов США (по сравнению с 295 млн долларов США за неделю до этого).
Поддержку платежному балансу Украины продолжает обеспечивать поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС.
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Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро. Кроме того, 18 ноября правительством было принято решение о привлечении гранта на бюджетную поддержку от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долларов США как третьего дополнительного финансирования для Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

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Финансовый сектор
По данным Национального банка, в январе-октябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила почти 11 млрд гривен (+3,6 млрд гривен в октябре).
Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, имело место из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 26,3 млрд гривен в июле-октябре 2022 г.
В то же время увеличение отчислений в резервы по активным операциям (+49,1 млрд гривен в июле-октябре) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.
Кстати, 10 декабря 2022 г. уже во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора «Жить на проценты». По промо-коду FinanceGV дополнительная скидка 10%.

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По материалам:
Finance.ua
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