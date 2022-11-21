Доллар укрепился, а юань ослаб на фоне ситуации с COVID в Китае — Finance.ua

Доллар укрепился, а юань ослаб на фоне ситуации с COVID в Китае Сегодня 14:33 — Валюта

Доллар США вырос по отношению к основным валютам в понедельник, в то время как китайский юань снизился, поскольку настроения были омрачены ростом количества случаев заболевания COVID и усилением ограничений в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Пекин сообщил о двух летальных случаях за 20 ноября, а самый густонаселенный район города призвал жителей оставаться дома в понедельник, продлив просьбу с выходных, поскольку страна борется с многочисленными вспышками COVID-19.

Рост случаев заболевания и новые смерти поставили под сомнение надежды на скорейшее ослабление жестких пандемийных ограничений, которые «задушили» экономику, пишет Reuters.

«Перспективы китайского рынка на фоне борьбы с COVID-19 будут оставаться ключевым источником волатильности», — сказала валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

«Если мы увидим еще один шаг к ужесточению ограничений, это укажет мне на то, что китайские чиновники все еще настороженно относятся к любому возможному открытию», — добавила она.

Юань открылся на уровне 7,1451 за доллар и ослаб до минимума 7,1708, самого низкого уровня с 11 ноября.

Индекс доллара, измеряющий курс доллара к шести основным валютам, вырос на 0,412% до 107,330 в понедельник, достигнув наивысшего уровня с 11 ноября. На прошлой неделе индекс вырос на 0.5%, зафиксировав самый большой еженедельный прирост за месяц, поскольку инвесторы инвестировали в валюту-убежище.

В то же время криптовалюты оставались под давлением: биткоин снизился на 0,63% до $16 153. Согласно заявлениям о банкротстве, FTX задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти $3,1 млрд.

Евро снизился на 0,46%, до $1,0277, в то время как фунт стерлингов торговался на уровне $1,1831, снизившись на 0,47% за день.

Економічна Правда По материалам:

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