Чего ждать от курса до конца ноября — Finance.ua
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Чего ждать от курса до конца ноября

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До конца ноября курс доллара будет оставаться прогнозируемым. На него повлияет ситуация на фронте и уровень спроса.
Курс доллара до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, считает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества «Коммерческий Индустриальный Банк» (COMINBANK).
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Банкир отметил 24 каналу: возможно, что уже в начале декабря сработает так называемый «сезонный фактор» и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар).
До конца ноября на курс будут влиять два главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы взаимовлиющие. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок, считает Марченко.
Что касается ситуации в декабре, то отмечу несколько аспектов, которые могут сдерживать рост курса доллара:
  • сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%,
  • развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах,
  • финансовая помощь стран-партнеров Украины,
  • постепенное развитие экономики на освобожденных территориях,
  • новые победы украинской армии
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Справка Finance.ua:

  • курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже заложенного в Госбюджете-2023;
  • такой прогноз дают часть аналитиков финансового рынка, советуя не скупать сейчас доллары;
  • украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников

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По материалам:
Телеканал новин 24
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