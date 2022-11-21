Чего ждать от курса до конца ноября — Finance.ua

Чего ждать от курса до конца ноября Сегодня 09:00 — Валюта

До конца ноября курс доллара будет оставаться прогнозируемым. На него повлияет ситуация на фронте и уровень спроса.

Курс доллара до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, считает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества «Коммерческий Индустриальный Банк» (COMINBANK).

Банкир отметил 24 каналу: возможно, что уже в начале декабря сработает так называемый «сезонный фактор» и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар).

До конца ноября на курс будут влиять два главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы взаимовлиющие. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок, считает Марченко.

Что касается ситуации в декабре, то отмечу несколько аспектов, которые могут сдерживать рост курса доллара:

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%,

развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах,

финансовая помощь стран-партнеров Украины,

постепенное развитие экономики на освобожденных территориях,

новые победы украинской армии

Справка Finance.ua:

курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже заложенного в Госбюджете-2023;

такой прогноз дают часть аналитиков финансового рынка, советуя не скупать сейчас доллары;

украинцев предостерегают от покупки долларов в обменниках: как не стать жертвой мошенников

Телеканал новин 24 По материалам:

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