Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается, — НБУ
Роль евро на валютном рынке Украины растет из-за изменения структуры экспорта с начала войны. Также влияет большое количество оказавшихся в Европе мигрантов.
Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью.
«Да, конечно, это объективный процесс, который происходит», — сказал он.
Как отметил Николайчук, если до войны доллар преобладал, прежде всего, в расчетах за сырьевые товары, то с началом войны логистические сложности и разрушение производственных мощностей в определенной степени снизили удельный вес сырья в экспорте.
Узнать актуальные курсы валют💵💶
Плюс транспортные потоки через границу с Европой только усилились. Это привело к тому, что если, например, в 2021 году удельный вес евро в расчетах за экспорт товаров составил всего 26%, то во втором квартале этого года он вырос до 44%, сообщил замглавы НБУ.
«Также мы видим, что, учитывая большое количество наших мигрантов в странах Европы, ощутимо увеличился спрос на наличный евро со стороны населения», — сказал Николайчук.
В «Инфляционном отчете» НБУ за октябрь отмечается, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.
Не только доллары и евро: на какие валюты сегодня следует обратить внимание
Поделиться новостью