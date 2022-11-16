Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается, — НБУ Сегодня 08:33 — Валюта

Роль евро на валютном рынке Украины растет из-за изменения структуры экспорта с начала войны. Также влияет большое количество оказавшихся в Европе мигрантов.

Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью.

«Да, конечно, это объективный процесс, который происходит», — сказал он.

Как отметил Николайчук, если до войны доллар преобладал, прежде всего, в расчетах за сырьевые товары, то с началом войны логистические сложности и разрушение производственных мощностей в определенной степени снизили удельный вес сырья в экспорте.

Плюс транспортные потоки через границу с Европой только усилились. Это привело к тому, что если, например, в 2021 году удельный вес евро в расчетах за экспорт товаров составил всего 26%, то во втором квартале этого года он вырос до 44%, сообщил замглавы НБУ.

«Также мы видим, что, учитывая большое количество наших мигрантов в странах Европы, ощутимо увеличился спрос на наличный евро со стороны населения», — сказал Николайчук.

В «Инфляционном отчете» НБУ за октябрь отмечается, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

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