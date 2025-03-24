Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов — Finance.ua

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов Сегодня 11:44

Доллар

Спрос на валюту в марте 2025 г. остается на относительно низком уровне. На прошлой неделе Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Об этом сообщает НБУ

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НБУ в течение недели 17−21 марта 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 643,6 млн долларов.

Это на 18% больше, чем в течение предыдущей недели 10−14 марта — 545,20 млн долларов.

В целом с начала года НБУ продал на межбанке 8,501 млрд долларов, что пока больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (5,2 млрд долларов).

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Однако в марте Украина уже получила около 1 млрд долларов от Великобритании и 1 млрд евро ЕС за счет российских активов. Ожидаются еще поступления от ЕС и МВФ, и в итоге объем продаж валюты будет компенсирован.

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