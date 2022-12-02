Нацбанк рассматривает возможность формирования обязательных резервов за счет ОВГЗ — Finance.ua

Нацбанк рассматривает возможность формирования обязательных резервов за счет ОВГЗ Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность формирования обязательных резервов для банков за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) для стимулирования покупки последних.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Мы рассматриваем опцию, связанную с обязательными резервами. Это может стать стимулом заинтересованности банков в финансировании через ОВГЗ», — сказал он в интервью Forbes.ua.

По его словам, в рамках договоренностей с Международным валютным фондом вариант введения обязательных резервов для банков является доступной опцией.

«Ситуация, в которой мы оказались, не имеет аналогов. Я понимаю, что ОВГЗ в обязательных резервах — это уход от тех позиций, на которых стоял НБУ ранее. Но рыночные отношения в войну, скажем так, приобрели свою специфику», — отметил глава регулятора.

Он, в частности, подчеркнул, что банки, особенно государственные, имеют колоссальный приток ликвидности, мало заботясь о маркетинге, что делает их в некоторой степени «ленивыми».

Пышный отметил, что депсертификаты НБУ не должны рассматриваться как основа построения бизнес-стратегии.

Как сообщалось, банки за октябрь нарастили вложения в депозитные сертификаты до рекордных 320,1 млрд грн, тогда как средства на корсчетах увеличились на 6% — до 67,4 млрд грн, а наличные в кассах упали на 20% до 42,9 млрд грн за остальные на уровне около 66,5 млрд грн обязательных резервов.

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