Объем валютных розничных депозитов в июле-сентябре почти не изменился — НБУ — Finance.ua

Объем валютных розничных депозитов в июле-сентябре почти не изменился — НБУ Сегодня 13:31 — Кредит&Депозит

Объем валютных розничных депозитов в июле-сентябре почти не изменился — НБУ

В июле-сентябре 2022 г. объем гривневых средств физических лиц увеличился на 2,7%, а объем валютных розничных депозитов почти не изменился.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Июньское повышение учетной ставки НБУ стимулировало банки на протяжении ІІІ квартала поднимать ставки по вкладам как физических лиц, так и бизнеса, отметили в финучреждении. Вместе со стоимостью привлечений шли вверх и ставки по кредитам.

«Объем гривневых средств физических лиц увеличился на 2,7%, преимущественно за счет роста остатков на счетах в государственных банках. Объем валютных розничных депозитов почти не изменился», — говорится в сообщении.

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Повышение депозитных ставок, по данным НБУ, способствовало возобновлению прироста срочных средств населения. Их объем вырос на 2,2% впервые с начала войны. Разрешение НБУ покупать валюту для открытия срочных валютных вкладов способствовало их росту на 5,9% в долларовом эквиваленте.

Средства хозяйствующих субъектов в гривне увеличились за квартал на 3,7%, в валюте — уменьшились почти на 2% в долларовом эквиваленте. Средства клиентов доминируют в обязательствах банков, их доля составляет 86,8%.

В июне Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%.

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