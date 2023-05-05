Нацбанк прогнозирует мощный всплеск экономики в ближайшие месяцы — Finance.ua

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Нацбанк прогнозирует мощный всплеск экономики в ближайшие месяцы

Казна и Политика
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Нацбанк прогнозирует мощный всплеск экономики в ближайшие месяцы
Нацбанк прогнозирует мощный всплеск экономики в ближайшие месяцы
Во втором квартале 2023 года экономика Украины начнет восстановление сразу на 15,9%, учитывая низкую базу второго квартала прошлого года, когда спад составил 36,9%.
Согласно инфляционному прогнозу НБУ, спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 13,5% с 31,4% и 30,6% соответственно в четвертом и третьем кварталах 2022 года.
НБУ прогнозирует, что в третьем и четвертом кварталах этого года рост замедлится соответственно до 3,9% и 3,7%, а в общем за этот год реальный ВВП вырастет на 2,0% после падения на 29,1% в прошлом.
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Описанная траектория существенно лучше январской оценки НБУ, в которой рост по году прогнозировался всего на 0,3%. Тогда Нацбанк ожидал спада в первом квартале на 19,5%, рост во втором на 11,7%, в третьем — на 1,5% и в четвертом — на 8,2%.
На следующий год НБУ, как и сообщалось, улучшил прогноз роста с 4,1% до 4,3%, а в 2025 году ожидает по-прежнему его ускорения до 6,4%. Вероятность риска возобновления энергодефицита из-за повреждений инфраструктуры Нацбанк теперь оценивает ниже 15% против 15-25% в январском отчете.
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С вероятностью 15-25% Нацбанк допускает такие риски как усиленную эмиграцию и разбалансирование государственных финансов.
«Базовый сценарий предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала 2024 года, что будет способствовать полноценному разблокированию морских портов, снижению премии за суверенный риск и возвращению в Украину вынужденных мигрантов», — отмечается в отчете.
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Ключевым риском для этого прогноза остается более длительный срок и интенсивность войны, что может затормозить экономическое восстановление и усугубить инфляционные и курсовые ожидания, подчеркивает Нацбанк.
Вероятность риска затягивания войны и ее эскалации Нацбанк оценивает, как и кварталом ранее, на уровне от 25 до 50%. До этого где уровня он повысил и риск прекращения работы «зернового коридора», который раньше находился в пределах 15-25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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