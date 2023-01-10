Нацбанк планирует стресс-тестирование банков весной — Рожкова — Finance.ua

Нацбанк планирует стресс-тестирование банков весной — Рожкова Сегодня 13:35

Нацбанк планирует стресс-тестирование банков весной — Рожкова

Нацбанк проведет стресс-тестирование банков уже этой весной. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

Планы НБУ

«В 2023 году весной мы планируем провести стресс-тест, чтобы понять тот временной период, который понадобится банковской системе для восстановления», — сказала Рожкова.

Она добавила, что банковская система в результате войны потеряет около 30% кредитного портфеля.

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Напомним, в начале 2022 года Национальный банк утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки устойчивости в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, но в результате отложили.

В 2021 году стресс-тест проходили три десятка банков, на которые приходится более 90% активов системы. Речь идет не просто о топ-30 банках по размеру активов на начало года. В список тестируемых попали как крупнейшие игроки, так и относительно небольшие структуры, активно работающие с физлицами.

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