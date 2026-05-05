Нацбанк оштрафовал NovaPay на 8 млн грн — что говорят в компании

NovaPay
Национальный банк оштрафовал ООО «НоваПэй» (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.
Об этом говорится в сообщении регулятора от 5 мая.

За что наложили штраф

Департамент инспектирования Национального банка провел плановую проверку ООО «НоваПэй» в сентябре — ноябре 2025 года. По ее результатам было выявлено нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке и законодательства о защите прав потребителей.
Штраф в размере 4,8 млн грн применили к ООО «НоваПэй» за нарушение требований отдельных норм:
  • Закон Украины «О платежных услугах»;
  • Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25.09.2018 № 103 (с изменениями);
  • Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29.07.2022 № 162 (с изменениями);
  • Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг, утвержденных постановлением Правления Национального банка от 14.07.2022 № 147 (с изменениями).
Еще 3,1 млн грн штрафа предусмотрено за нарушение требований отдельных норм:
  • Закон Украины «О платежных услугах»;
  • Закона Украины «О потребительском кредитовании»;
  • Положение о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении платежных услуг, заключенных небанковскими поставщиками платежных услуг с потребителями, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 25.11.2022 № 233 (с изменениями).
Нацбанк отметил, что ООО «НоваПэй» должно уплатить эти штрафы в течение 14 календарных дней со дня доведения до его сведения соответствующих решений.

Что говорят в NovaPay

В компании признают свои ошибки и отмечают, что не собираются оспаривать решение регулятора.
«Действительно, по результатам инспекционной проверки НБУ, проведенной в прошлом году, NovaPay получил штраф в размере почти 8 млн грн за нарушение требований платежного законодательства. NovaPay не будет обжаловать это решение НБУ. Мы оплатим штраф в ближайшее время и уже внедрили почти все замечания, на которых акцентировал регулятор. Большая часть замечаний регулятора относилась именно к сфере платежей, но мы уже можем декларировать почти полное соответствие законодательству в этой части», — говорится в комментарии компании.
Также там подчеркнули, что это не отразилось на средствах клиентов и стабильности сервисов.
Светлана Вышковская
