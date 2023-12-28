Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год — Finance.ua

Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год

Национальный банк Украины запланировал в 2024 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти небанковских учреждений.

В список банков вошли:

в I квартале — ПриватБанк, РВС Банк;

во II квартале — ОТП Банк, Банк Кредит Днепр;

в III квартале — Кристалбанк, Радабанк;

в IV квартале — Банк Восток.

В перечень небанковских учреждений вошли:

в I квартале — ФК «Монблан Финанс», «Вэй Фор Пэй»;

во II квартале — ломбард «Финанс», «ОТП Лизинг»;

в III квартале — СК «Надежная», «НоваПэй»;

в IV квартале — КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».

В Нацбанке отмечают, что план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Напомним, по результатам оценки устойчивости банков только для пяти банков установлен выше минимального уровень нормативов достаточности капитала и только три из них имеют риск полностью потерять капитал на горизонте трех лет.

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Укрінформ По материалам:

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