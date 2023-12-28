Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год — Finance.ua

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Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год

Фондовый рынок
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Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год
Нацбанк обнародовал график проверок на 2024 год
Национальный банк Украины запланировал в 2024 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти небанковских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В список банков вошли:
  • в I квартале — ПриватБанк, РВС Банк;
  • во II квартале — ОТП Банк, Банк Кредит Днепр;
  • в III квартале — Кристалбанк, Радабанк;
  • в IV квартале — Банк Восток.
В перечень небанковских учреждений вошли:
  • в I квартале — ФК «Монблан Финанс», «Вэй Фор Пэй»;
  • во II квартале — ломбард «Финанс», «ОТП Лизинг»;
  • в III квартале — СК «Надежная», «НоваПэй»;
  • в IV квартале — КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».
В Нацбанке отмечают, что план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе, учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Напомним, по результатам оценки устойчивости банков только для пяти банков установлен выше минимального уровень нормативов достаточности капитала и только три из них имеют риск полностью потерять капитал на горизонте трех лет.
В преддверии 2024 года Finance.ua, кроме серьезных текстов и обзоров, решил немного остановиться и на позитиве. Подарить вам хорошие эмоции. Для этого мы создали небольшой тест-«прогноз», по результату которого вы сможете узнать: Каким будет для вас финансовый 2024 год?

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По материалам:
Укрінформ
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