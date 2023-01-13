Нацбанк назвал самую распространенную купюру в Украине (инфографика) — Finance.ua

Нацбанк назвал самую распространенную купюру в Украине (инфографика) Сегодня 10:05 — Личные финансы

Нацбанк назвал самую распространенную купюру в Украине (инфографика)

На 1 января 2023 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 716,1 млрд грн. Самая распространенная купюра — 500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, в обращении находится более 2,9 млрд банкнот на общую сумму 710,5 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,5 млрд грн.

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«Это на 88,5 млрд грн или на 14,1% больше, чем год назад — в начале 2022 года (на 1 января 2022 года — 627,6 млрд грн)», — отмечает регулятор.

Статистика наличного обращения на 1 января 2023 года:

на одного жителя Украины приходилось: 71 банкнота и 169 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года — 71 и 162 шт. соответственно);

в наличном обращении находилось больше всего монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего — монет номиналом 10 гривен (0,9%);

среди банкнот меньше всего сейчас в обращении — номиналом 10 гривен (3,7% от общего количества банкнот в обращении), так как НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на соответствующие оборотные монеты, которые могут значительно дольше находиться в обращении. Год назад меньше всего в наличном обращении находилось банкнот номиналом 1000 гривен (доля — 3% на 01.01.2022), ведь это достаточно новая банкнота, введенная в обращение только летом 2019 года, со временем количество этих банкнот постепенно растет;

больше всего в наличном обращении сейчас находится банкнот номиналом 500 гривен (26,5% от общего количества банкнот в обращении), что связано с ростом спроса на этот номинал банкнот. В начале прошлого года лидером по этому показателю была банкнота номиналом 200 гривен (ее доля составляла 25,1% на 01.01.2022).

Инфографика: НБУ

В течение 2022 года сумма наличных денег в обращении существенно колебалась — происходил как ее рост, так и сокращение. Такая неравномерная динамика обусловлена полномасштабным вторжением рф в Украину.

Почему так произошло:

1. В начале полномасштабного вторжения из-за неопределенности ситуации спрос граждан на наличные деньги существенно возрос. Ведь в первые дни войны украинцы не были уверены, будут ли работать банки, можно ли будет рассчитываться платежными картами. Уже с начала апреля спрос на наличные деньги стал постепенно уменьшаться.

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2. Вторая волна роста наличных денег в обращении началась с ноября и была связана с массированными ракетными ударами рф по энергетической инфраструктуре Украины. Временное отсутствие электроэнергии влечет за собой перебои в работе некоторых банкоматов, это вызывает ощущение, что наличные деньги уже не так доступны, как обычно. Также длительные отключения электроэнергии приводят к исчезновению мобильной связи, а это приостанавливает работу pos-терминалов (в большинстве случаев pos-терминалы подключаются к банку именно через мобильный интернет).

Невозможность гарантированно оплатить платежной картой формирует необходимость иметь с собой больше наличных денег. Все это вместе влияет на желание граждан сформировать определенный запас наличных денег на длительное время. Из-за этого рост наличных денег в обращении наблюдался до конца 2022 года.

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