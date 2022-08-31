Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков — Finance.ua

Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков
Регулятор понимает, что во время войны не следует требовать докапитализации банков.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Полгода войны: состояние и перспективы банковского сектора», организованного «Финансовым клубом».
«У НБУ сейчас достаточный инструментарий для выявления потребностей в капитале каждого банка. После войны у всех возникнет необходимость в капитале и будет какой-нибудь переходный период — 2, 3, 5 или 10 лет, чтобы все выровнять», — говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Сейчас многие факторы давят на капитал.
«И колебания курса влияют на капитал. Желающих акционеров, если это не государство, достать деньги и вложить их в капитал банка, сейчас нет. И очень хорошо, что НБУ вместе с парламентом внес соответствующие изменения в законодательство, что позволяет сейчас спокойно работать. И есть какое-то понимание завтрашнего дня», — отметила она.
Отсрочки ожидают и банкиры.
«Возможно, НБУ будет пересматривать требования к капиталу, потому что в текущем состоянии внедрение банковских стандартов, которые используются по всему миру, во время войны будет работать не лучшим образом», — считает председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.
Председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев констатирует, что банковская система начала формировать достаточно большие резервы под потенциальные кредитные риски, что является главным фактором убытков.
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«Если бизнес-модель банка достаточно устойчива и есть операционная прибыль, то у этих банков очень простая перспектива покрыть эти риски. А в тех банках, у которых не было устойчивой бизнес-модели или чей бизнес не был диверсифицирован, есть риски. Через 4-6 месяцев, когда созреет кредитный портфель, будет понятно, какая часть клиентов погашает кредит, в какой части, какая будет реструктуризация, как корректно были сформированы резервы. Нацбанк будет на это смотреть придирчиво», — уверен Руднев.
«Выиграют 10-20 игроков, которые смогут объединить все необходимые элементы в своей бизнес-модели», — считает заместитель председателя правления ПУМБ Себастиан Рубай.
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