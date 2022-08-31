Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков — Finance.ua

Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Нацбанк может смягчить требования к капиталу банков

Регулятор понимает, что во время войны не следует требовать докапитализации банков.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Полгода войны: состояние и перспективы банковского сектора», организованного «Финансовым клубом».

«У НБУ сейчас достаточный инструментарий для выявления потребностей в капитале каждого банка. После войны у всех возникнет необходимость в капитале и будет какой-нибудь переходный период — 2, 3, 5 или 10 лет, чтобы все выровнять», — говорит председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Сейчас многие факторы давят на капитал.

«И колебания курса влияют на капитал. Желающих акционеров, если это не государство, достать деньги и вложить их в капитал банка, сейчас нет. И очень хорошо, что НБУ вместе с парламентом внес соответствующие изменения в законодательство, что позволяет сейчас спокойно работать. И есть какое-то понимание завтрашнего дня», — отметила она.

Отсрочки ожидают и банкиры.

Читайте также НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках

«Возможно, НБУ будет пересматривать требования к капиталу, потому что в текущем состоянии внедрение банковских стандартов, которые используются по всему миру, во время войны будет работать не лучшим образом», — считает председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Председатель правления Аккордбанк а Алексей Руднев констатирует, что банковская система начала формировать достаточно большие резервы под потенциальные кредитные риски, что является главным фактором убытков.

«Если бизнес-модель банка достаточно устойчива и есть операционная прибыль, то у этих банков очень простая перспектива покрыть эти риски. А в тех банках, у которых не было устойчивой бизнес-модели или чей бизнес не был диверсифицирован, есть риски. Через 4-6 месяцев, когда созреет кредитный портфель, будет понятно, какая часть клиентов погашает кредит, в какой части, какая будет реструктуризация, как корректно были сформированы резервы. Нацбанк будет на это смотреть придирчиво», — уверен Руднев.

«Выиграют 10-20 игроков, которые смогут объединить все необходимые элементы в своей бизнес-модели», — считает заместитель председателя правления ПУМБ Себастиан Рубай.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.