НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках — Finance.ua
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НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках

Фондовый рынок
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НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках
НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках
НБУ упростил требования к системам видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, часть требований была упрощена, в частности, по обеспечению бесперебойным аварийным питанием не менее 12 часов; разрешения камеры для видеонаблюдения; срока восстановления работоспособности системы видеоконтроля.

Валютные обменники заставят работать по-другому 🧐

Напомним, что Национальный банк Украины продлил срок для установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Фінансовий клуб
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