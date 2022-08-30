НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках — Finance.ua

НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

НБУ упростил требования к системам видеоконтроля в обменниках

НБУ упростил требования к системам видеоконтроля за процессом обслуживания клиентов в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих обмен валют.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, часть требований была упрощена, в частности, по обеспечению бесперебойным аварийным питанием не менее 12 часов; разрешения камеры для видеонаблюдения; срока восстановления работоспособности системы видеоконтроля.

Напомним, что Национальный банк Украины продлил срок для установления систем технологического видеоконтроля в помещениях небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями, до 31 августа 2022 года.

Фінансовий клуб По материалам:

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