Нацбанк четвертую неделю не покупает валюту — Finance.ua

Нацбанк четвертую неделю не покупает валюту Сегодня 11:45 — Валюта

Нацбанк четвертую неделю не покупает валюту

За неделю с 30 сентября по 4 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 721,15 млн долл., при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 30 сентября по 4 октября Нацбанк продал 721,15 млн долл., что на 35 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк не покупал валюту.

Итого с начала года Нацбанк продал 24,1 млрд долл., в то время как купил 119,2 млн долл.

Напомним, Правление Национального банка 14 июня снизило учетную ставку с 13,5% до 13%. Это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

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2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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