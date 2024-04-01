Нацбанк будет публиковать статистические данные в евро: это согласуется с движением в ЕС — Finance.ua

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Нацбанк будет публиковать статистические данные в евро: это согласуется с движением в ЕС

Валюта
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Нацбанк будет публиковать статистические данные в евро: это согласуется с движением в ЕС
Нацбанк будет публиковать статистические данные в евро: это согласуется с движением в ЕС
Национальный банк расширяет данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на странице официального Интернет-представительства НБУ. Такая практика согласуется с евроинтеграционным движением Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Зачем это необходимо

Напомним, что с июня 2023 года Украина является кандидатом на членство в ЕС. Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза.

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«Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и в национальной валюте — лучшая практика для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые обрели этот статус до 2022 года, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)», — объясняют в Нацбанке.

Такая публикация уже была отложена

Национальный банк еще в конце 2021 года принял решение начать публикацию данных статистики внешнего сектора в евро и гривне в марте 2022 года, начиная с данных за 2021 год. Однако такая публикация была отложена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.
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В настоящее время программой развития официальной статистики до 2028 года предусмотрено введение расчета и публикации статистики внешнего сектора в евро в 2024 году.
«Соответствующее расширение публикаций отображает высокий удельный вес евро по внешним операциям, который продолжает расти», — добавляет регулятор.

Статистическое описание данных

Статистическое описание данных, их анализ и прогноз будут обнародованы по-прежнему в долларах США.
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Расширенные данные размещены на странице Статистика внешнего сектора раздела «Статистика» официального Интернет-представительства Национального банка. Ретроспективный пересчет временных рядов статистики внешнего сектора в евро и гривну произведен с 2015 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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