Нацбанк будет двигать фиксированный курс доллара к 32-33 грн, – финаналитик — Finance.ua
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Нацбанк будет двигать фиксированный курс доллара к 32-33 грн, – финаналитик

Сегодня 21:32Валюта
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Нацбанк, вероятно, будет откреплять фиксированный курс доллара от 29,25 грн и ослабит его до 32-33 грн.
Такой прогноз дал аналитик финансовых рынков Иван Угляница.
По его словам, такие действия являются логичными после повышения Нацбанком учетной ставки до 25%.
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«Скорее всего, после этого движения Нацбанк начнет и официальный курс передвигать, откреплять от 29,25 в район 32-33 грн/$. Думаю, что процентов на 10-12 подвинут ближе к наличному курсу. Наличный сейчас 35-36. Если на 33 грн поставят, уже было бы неплохо. Это уменьшило бы валютный туризм и давление на гривну, на золотовалютный резерв Нацбанка, и на всякие закупки „комодов“ (от англ. Commodities, „коммодитиc“ — биржевые товары. — ред.) полезных и бесполезных», — считает аналитик.
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Такое движение гривны позволит перераспределить экономику и финансовые ресурсы и простимулирует население не делать гривневые покупки и вложения, продиктованные не потребностью, а желанием сберечь свои накопления, что только усиливает давление на гривну.
«Чтобы экономика и финансовые ресурсы немного перераспределились не только с точки зрения того, что народ хеджируется, тратит гривну, чтоб переложиться в товары, потому что гривна девальвирует, хотя официальный курс и не меняется. Чтоб это переросло в более правильные прозрачные денежные отношения, чтобы перераспределилось между товарными потоками в нужную сторону, а не в то, что можно купить», — считает Иван Угляница.
По его оценке, после повышения фиксированного курса у людей меньше будет оснований искать валюту.
«Потому что при официальном курсе 33 грн + 25% за год это будет под 41, и люди уже будут считать, будет ли через год под 41% или не будет, надо ли или не надо перемещаться в валюту. Тем более, что валюту сейчас особо нельзя купить, только или наличностью или через товары как-то уходить в валюту», — считает эксперт.

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По материалам: УБР
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