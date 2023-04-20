Нацбанк беларуси утвердил концепцию выпуска цифрового белорусского рубля — Finance.ua

Нацбанк беларуси утвердил концепцию выпуска цифрового белорусского рубля Сегодня 18:34 — Финтех и Карты

Нацбанк беларуси утвердил концепцию выпуска цифрового белорусского рубля

В беларуси разработали и утвердили концепцию национальной цифровой валюты (CBDC).

Как пишет «Минфин», об этом заявил глава правления Нацбанка беларуси Павел Каллаур.

«Сейчас практически все центральные банки уделяют внимание новому феномену — цифровой валюте. По нашей информации, около ста центральных банков находятся на стадии изучения, подготовили концепции или уже проводят пилотирование. Это действительно новое явление, связанное с развитием современных технологий», — сказал Каллаур.

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По его словам, цифровая валюта центральных банков рассматривается как новая форма денег. Нацбанк беларуси разработал и утвердил концепцию по белорусскому цифровому рублю.

«Проводим работы по выстраиванию демоверсии, платформы, чтобы опробовать ее. Смотрим и опыт работы ЦБ рф, чтобы учиться на чужих ошибках и допускать свои. До конца года мы должны, проведя дискуссии и консультации, определиться по поводу целесообразности и возможности внедрения цифрового рубля в нашей стране. Решение будет приниматься на уровне главы государства», — отметил Павел Каллаур.

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Решение о целесообразности выпуска цифрового белорусского рубля будет принято до конца 2023 года.

По его словам, поскольку это новая, третья форма денег, ее введение потребует изменений в законодательстве — в Гражданском, Банковском, Налоговом кодексах, бюджетном законодательстве.

Каллаур добавил, что наибольший интерес технология будет представлять в трансграничных платежах.

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