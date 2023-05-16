НАБУ задержало главу Верховного Суда на взятке в 2,7 миллиона долларов — Finance.ua

НАБУ задержало главу Верховного Суда на взятке в 2,7 миллиона долларов
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде.
«НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
Как пишет УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в получении взятки в частности уличен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.
На ситуацию отреагировал Верховный Суд.
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«В связи с событиями, происходящими вокруг
Председателя В С Князева В. С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно», — говорится на странице Верховного Суда в Facebook.
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