НАБУ задержало главу Верховного Суда на взятке в 2,7 миллиона долларов — Finance.ua

НАБУ задержало главу Верховного Суда на взятке в 2,7 миллиона долларов Сегодня 10:44 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде.

«НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook

Фото: НАБУ

Как пишет УНИАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в получении взятки в частности уличен председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Речь идет о 2,7 млн долларов.

На ситуацию отреагировал Верховный Суд.

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Председателя В С Князева В. С. , 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно», — говорится на странице Верховного Суда в «В связи с событиями, происходящими вокруг, 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно», — говорится на странице Верховного Суда в Facebook

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УНІАН По материалам:

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