На Житомирской таможне разоблачили схему с автомобилями скорой помощи на 20 миллионов — Finance.ua

На Житомирской таможне разоблачили схему с автомобилями скорой помощи на 20 миллионов Сегодня 15:46 — Криминал

На Житомирской таможне разоблачили схему с автомобилями скорой помощи на 20 миллионов, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, которая заключалась в незаконном ввозе в Украину автомобилей скорой помощи более чем на 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По имеющимся данным, преступный механизм был налажен руководителями одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.

Как свидетельствуют материалы дела, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме «таможенный склад». Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение 1 года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.

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Между тем, таможенники договорились с коммерсантами произвести фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине.

Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый «повторный заезд» через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области.

За это время коммерсанты подыскивали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по «минимальной» ставке.

Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники «не замечали» это несоответствие с реальной суммой.

Заместитель начальника таможенного поста и руководитель отдела таможенного оформления уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, переданы на нужды ВСУ.

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