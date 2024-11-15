На Закарпатье установлено уже 300 МВт альтернативной генерации — Finance.ua
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На Закарпатье установлено уже 300 МВт альтернативной генерации

Энергетика
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На Закарпатье уже создано 300 МВт мощностей для производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
«По состоянию на ноябрь 2024 года в области есть мощностей на 300 мегаватт для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Это и ветер, и солнце, и вода», — сообщил он.
Также, по словам Билецкого, уже работает первый из установленных в горах ветряков в Нижневоротской ТГ.

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«Один ветряк работает и дает 4,8 мегаватта в час. Второй на подходе — на 5,2 мегаватта», — добавил он.
Кроме того, в области до конца года планируется запустить мощности газовой генерации на 50 МВт.
«Сейчас закуплено несколько установок на 20 мегаватт, процесс установки проходит в Сваляве и Ужгороде. Планы мы ставим такие, что до конца года должно работать плюс-минус 50 мегаватт газовой генерации», — добавил глава ОВА.
Напомним, «Укрэнерго» выдало и согласовало технические условия на подключение к сетям более 1,3 ГВт распределенной генерации частной собственности.
По материалам:
Економічна Правда
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