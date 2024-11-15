На Закарпатье установлено уже 300 МВт альтернативной генерации — Finance.ua

На Закарпатье установлено уже 300 МВт альтернативной генерации
На Закарпатье уже создано 300 МВт мощностей для производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
«По состоянию на ноябрь 2024 года в области есть мощностей на 300 мегаватт для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Это и ветер, и солнце, и вода», — сообщил он.
Также, по словам Билецкого, уже работает первый из установленных в горах ветряков в Нижневоротской ТГ.
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«Один ветряк работает и дает 4,8 мегаватта в час. Второй на подходе — на 5,2 мегаватта», — добавил он.
Кроме того, в области до конца года планируется запустить мощности газовой генерации на 50 МВт.
«Сейчас закуплено несколько установок на 20 мегаватт, процесс установки проходит в Сваляве и Ужгороде. Планы мы ставим такие, что до конца года должно работать плюс-минус 50 мегаватт газовой генерации», — добавил глава ОВА.
Напомним, «Укрэнерго» выдало и согласовало технические условия на подключение к сетям более 1,3 ГВт распределенной генерации частной собственности.
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