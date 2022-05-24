На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы — Finance.ua

На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы

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На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы

Руководитель отдела цифровой трансформации JN Bank Рикардо Дистант считает , что запуск цифрового ямайского доллара внесет серьезные улучшения в финансовый сектор Ямайки.

Рикардо Дистант отметил преимущества цифровой валюты Центрального банка Ямайки (JAM-DEX). Он считает, что запуск государственного стейблокина станет «переломным моментом» в финансовой индустрии страны, поскольку снизит барьеры для доступа населения к банковским услугам, сократит транзакционные расходы, а также повысит скорость проведения расчетов и платежей.

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«Цифровая валюта центробанка будет поддерживать справедливость общества. Человек в любом отдаленном районе страны сможет легко и беспрепятственно совершать банковские операции и оплачивать товар одним нажатием кнопки на своем мобильном телефоне. Вместо того чтобы ходить с наличными в магазин на углу, можно просто заказать продукты, переведя деньги на цифровой кошелек продавца», — заявил Дистант.

Напомним, ранее руководство ЦБ Ямайки сообщило, что для запуска JAM-DEX необходимо внести в законодательство соответствующие поправки по регулированию цифровых активов. Тестовый запуск ямайского доллара запланирован в этом году.

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