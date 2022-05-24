На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы

Сегодня 23:00Финтех и Карты
20
На Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсыНа Ямайке планируют согласовать запуск государственной криптовалюты и озвучили ее плюсы
Руководитель отдела цифровой трансформации JN Bank Рикардо Дистант считает, что запуск цифрового ямайского доллара внесет серьезные улучшения в финансовый сектор Ямайки.
Рикардо Дистант отметил преимущества цифровой валюты Центрального банка Ямайки (JAM-DEX). Он считает, что запуск государственного стейблокина станет «переломным моментом» в финансовой индустрии страны, поскольку снизит барьеры для доступа населения к банковским услугам, сократит транзакционные расходы, а также повысит скорость проведения расчетов и платежей.
Читайте также
«Цифровая валюта центробанка будет поддерживать справедливость общества. Человек в любом отдаленном районе страны сможет легко и беспрепятственно совершать банковские операции и оплачивать товар одним нажатием кнопки на своем мобильном телефоне. Вместо того чтобы ходить с наличными в магазин на углу, можно просто заказать продукты, переведя деньги на цифровой кошелек продавца», — заявил Дистант.
Напомним, ранее руководство ЦБ Ямайки сообщило, что для запуска JAM-DEX необходимо внести в законодательство соответствующие поправки по регулированию цифровых активов. Тестовый запуск ямайского доллара запланирован в этом году.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.