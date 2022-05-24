В Бразилии можно за Bitcoin купить недвижимость — Finance.ua

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В Бразилии можно за Bitcoin купить недвижимость

Сегодня 20:31Финтех и Карты
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В Бразилии можно за Bitcoin купить недвижимостьВ Бразилии можно за Bitcoin купить недвижимость
Gafisa, один из самых крупных бразильских застройщиков, теперь принимает Bitcoin в качестве оплаты за покупку недвижимости.
По сообщению компании Foxbit, предоставившей технологическое решение в виде платежного шлюза, одной из причин, по которой девелопер пошел на такой шаг, стало желание убрать посредников в длинной и сложной цепочке продажи квартиры.
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Отметим, что Бразилия занимает шестое место в мире по количеству транзакций в блокчейне Bitcoin — страна регулярно экспериментирует с криптовалютами, а власти пока не приступили к сильному регуляторному давлению.
Ранее о старте приема Bitcoin-платежей объявил застройщик из ОАЭ. А недавно по ВТС было продано жилье в Португалии.

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По материалам: noworries
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