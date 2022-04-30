На выплаты внутренним переселенцам уже направили 4,1 млрд гривен — Finance.ua

На выплаты внутренним переселенцам уже направили 4,1 млрд гривен

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На выплаты внутренним переселенцам уже направили 4,1 млрд гривен

В течение апреля на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам Минсоцполитики направило в Ощадбанк около 4,1 млрд гривен четырьмя траншами. Четвертый транш был перечислен 29 апреля в размере 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты.

«К нам продолжает поступать информация из регионов о лицах, которые встали на учет как внутренне перемещенные лица и подали заявления на помощь. Из одних регионов она поступает быстрее, из других медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы. Поэтому, если вы еще не получили выплату, не беспокойтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату помощи на проживание внутри перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Следующий транш планируем перечислить 2-3 мая», — прокомментировала Министр социальной политики Марина Лазебная.

Напоминаем, что в соответствии с решением Правительства помощь на проживание внутриперемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Выплата пособия на проживание не прекращается внутренне перемещенным лицам, которые вернулись к месту постоянного проживания, но являются собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации, и подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через веб-портал электронных услуг.

Справка Finance.ua:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень общин в зонах боевых действий, на временно оккупированных территориях и общин, которые попали во враждебное окружение. Именно на основании этого перечня с 1 мая 2022 вынужденные переселенцы смогут получить предусмотренные государством выплаты;



заявление на помощь на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія», либо лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица громады или ЦНАП.

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