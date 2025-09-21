0 800 307 555
Технологии&Авто
1
На украинский рынок возвращается Opel Frontera: стоимость авто (фото)
На украинский рынок возвращается Opel Frontera: стоимость авто (фото), Фото: Opel
Opel Frontera вернули в новом формате — теперь это не рамный внедорожник, а компактный семейный кроссовер.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Opel в Украине.
Кроссовер Opel Frontera 2025 — 4,38-метровая модель с высоким капотом и рельефными боковинами.
Фото: Opel
Фото: Opel
У нее просторный салон и большой (460−1600 л) багажник. Opel Frontera дебютировал в пятиместном исполнении, но существует и семиместный вариант.
Новый Opel Frontera на первых порах будет доступен в Украине только в гибридном исполнении на 136 л. с 1,2-литровым турбомотором и 48-вольтной «мягкой» установкой.
Фото: Opel
Фото: Opel
С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, а максимальная скорость составляет 198 км/ч. Средний расход топлива — 5,3 л/100 км.
Базовый кроссовер Opel Frontera в Украине стоит от 1 017 000 гривен.
Фото: Opel
Фото: Opel
Комплектация включает в себя диодные фары, цифровой щиток приборов, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, парктроник, мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, контроль усталости водителя, подогрев сидений и руля.
Вариант GS за 1 069 000 гривен добавляет двухцветную окраску, 17-дюймовые диски и систему контроля «слепых» зон.
По материалам:
Фокус
Авто
