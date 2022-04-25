На украинских АЗС появился новый вид бензина — Finance.ua

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На украинских АЗС появился новый вид бензина

Сегодня 19:03Энергетика
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На украинских АЗС появился новый вид бензинаНа украинских АЗС появился новый вид бензина
Несмотря на довольно нестабильную ситуацию с топливом в Украине из-за войны, на некоторых украинских АЗС появляются новые виды бензина. Так, с недавних пор украинские водители могут заправлять свои автомобили бензином марки А-95 ЕСО.
Об этом сообщает сеть автозаправочных комплексов BVS на своей странице в социальной сети Facebook.
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Новый вид топлива состоит из бензина марки А-95 и биоэтанола. У бензина есть сразу несколько преимуществ по сравнению с традиционными видами горючего, а именно:
  • высокая детонационная стойкость, благодаря чему двигатель машины работает плавно;
  • улучшенный процесс сгорания топлива;
  • чистота в камере сгорания и увеличенный интервал замены моторных смазок;
  • экологичность.

Ситуация на рынке топлива

В начале весны украинское правительство отменило акциз и снизило до 7% НДС на моторное топливо. Эксперты отмечают, что благодаря таким решениям удалось предотвратить дефицит и существенный рост цен на топливо. Украинцы теперь будут ежемесячно экономить более 4,5 млрд грн.
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В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что малые и средние компании отказываются поставлять товары на восток страны, потому что это невыгодно. Чистая прибыль компаний составляет от 0,9 до 1,8 грн/л горючего.

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По материалам: Сьогодні
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