С 1 мая в Украине будут продавать бензин и дизтопливо по новым стандартам — Finance.ua

С 1 мая в Украине будут продавать бензин и дизтопливо по новым стандартам

Сегодня 15:02 — Энергетика

С 1 мая в Украине будут продавать бензин и дизтопливо по новым стандартам

Верховная Рада одобрила проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о введении единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения».

За принятие соответствующего законопроекта № 7233 в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на альтернативное топливо с 20% до 7% и обнуление акциза. Соответствующие нормы для «обычного» бензина и дизтоплива во время военного положения были введены ранее.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «Об альтернативных видах топлива», в соответствии с которыми доля обязательного использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в автомобильных бензинах с 1 мая 2022 года должна быть не менее 10%.

Исключение будут составлять бензины с октановым числом 98 и выше, а также бензины для нужд Министерства обороны, Госрезерва и создание минимальных запасов нефтепродуктов.

При несоблюдении норм содержания биотоплива в бензинах за каждые 1 тыс. литров отпущенной партии бензинов предлагается установить штраф в семь прожиточных минимумов. За нарушение сроков предоставления информации о содержании биотоплива до семи дней предлагается установить штраф в 100 прожиточных минимумов, свыше семи дней — 150 прожиточных минимумов.

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