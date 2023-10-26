На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива разворовали 100 миллионов — Finance.ua

На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива разворовали 100 миллионов Вчера 10:34 — Криминал

На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива разворовали 100 миллионов, sap_gov_ua

САП и НАБУ сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению 100 млн грн при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении Следственной антикоррупционной прокуратуры.

Как установило следствие, в декабре 2020 года между ПП «Атомпроектинжиниринг», которое входит в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», и заранее определенной частной компанией в обход открытых торгов заключен договор на завершение строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

С целью завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» дополнительными соглашениями цену договора подозреваемые увеличили втрое — с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности прибавив к его условиям поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП «НАЭК «Энергоатом» гораздо дороже. В результате этих действий ГП НАЭК «Энергоатом» переплатило около 100 млн грн.

Среди подозреваемых участников схемы:

генеральный директор обособленного подразделения ГП НАЭК «Энергоатом»;

начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК «Энергоатом»;

руководитель частной компании, его заместитель и работник юридического отдела.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.