НАБУ и САП подозревают бывшего нардепа и экс-замначальника Генштаба в завладении 307 млн ​​грн Минобороны — Finance.ua
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НАБУ и САП подозревают бывшего нардепа и экс-замначальника Генштаба в завладении 307 млн ​​грн Минобороны

Криминал
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НАБУ и САП подозревают бывшего нардепа и экс-замначальника Генштаба в завладении 307 млн ​​грн Минобороны
НАБУ и САП подозревают бывшего нардепа и экс-замначальника Генштаба в завладении 307 млн ​​грн Минобороны
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении в завладении средствами Министерства обороны на сумму более 307 миллионов гривен народному депутату Украины VII созыва, бывшему первому заместителю Начальника Генерального штаба ВСУ и еще четырем лицам.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн.
Частью этих средств нардеп планировал завладеть. Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ.
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В целях реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, позволявших перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов.
В результате в течение ноября-декабря 2018 года на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн ​​грн. Однако строительство объекта, который должен был усилить обороноспособность страны, фактически не начали, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Инфографика: НАБУ
Инфографика: НАБУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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