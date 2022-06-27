На страны ЕС приходится 46% глобальной помощи на развитие — Шарль Мишель — Finance.ua
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На страны ЕС приходится 46% глобальной помощи на развитие — Шарль Мишель

Мир
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На страны ЕС приходится 46% глобальной помощи на развитие — Шарль Мишель
На страны ЕС приходится 46% глобальной помощи на развитие — Шарль Мишель
Европейский Союз остается одним из крупнейших доноров для развивающихся стран.
Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время выступления на встрече G7, проходившей в Замке Эльмау (Schloss Elmau) в Германии.
«ЕС в полной мере поддерживает партнерство G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям. Причина этого очень проста. Мы всегда были лидерами в сотрудничестве с развивающимися странами. От Евросоюза поступает 46 процентов глобальной помощи на развитие. Ежегодно почти 70 миллиардов евро направляются на финансирование ради мира, большего благосостояния и большего развития», — подчеркнул Мишель.
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Он подчеркнул, что ЕС в полной мере разделяет ценности, стандарты и принципы «Большой семерки», включая прозрачность инвестиций. Главное внимание при этом ЕС уделяет «умным», чистым и безопасным инвестициям, в частности, в цифровые технологии, защиту климата, энергетику и транспорт. Эти инвестиции также направлены на реализацию энергии и потенциала людей, на их образование, здоровье и современные исследования.
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Президент Евросовета напомнил, что в феврале, во время саммита ЕС-Африка, ЕС объявил о выделении инвестиционного пакета развития в объеме 150 миллиардов евро для реализуемых в Африке и в интересах Африки проектов. Он выразил уверенность, что ЕС будет наращивать усилия в этом направлении вместе с партнерами из состава G7.
«ЕС является проектом мира и благополучия. Он основан на верховенстве права и многосторонности. Мы объединяем наших партнеров вокруг высоких стандартов в области прав человека, социальных прав и прав рабочих», — отметил Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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