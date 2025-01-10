На сколько «минималка» в ЕС больше, чем в Украине (инфографика) — Finance.ua

На сколько «минималка» в ЕС больше, чем в Украине (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

На сколько «минималка» в ЕС больше, чем в Украине (инфографика)

Уровень заработной платы, которую получают работники на аналогичных должностях в Украине и странах ЕС, существенно отличаются и не в лучшую для нашей страны сторону. Тоже можно сказать и о минимальных зарплатах — показатель, который фактически выступает социальной гарантией и определяет нижний предел оплаты и ценности труда. Во всех без исключения странах ЕС уровень минимальной зарплаты значительно выше, чем в Украине.

Журналисты сравнили размер минимальной зарплаты в Украине со странами ЕС и рассказали, будут ли повышать минимальную зарплату в Украине.

Минимальная заработная плата — это наименьший уровень оплаты труда, который работодатели обязаны выплачивать своим работникам в соответствии с законом. Этот показатель определяет минимальную цену, по которой работники могут предоставлять свои услуги.

Какая минимальная зарплата в Украине и повысят ли ее в 2025 году

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», с 1 января 2025 года минимальная заработная плата останется на уровне, установленном в апреле 2024 года: 8 000 гривен, а почасовая ставка будет составлять 48 гривен. В бюджетной декларации также отмечено, что размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума (он влияет на минимальную пенсию) заморозят до 2027 года.

в 2025 году Украина не может позволить себе увеличение социальных стандартов. Из-за ограниченных финансовых возможностей проект государственного бюджета не предусматривает повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил , чтоИз-за ограниченных финансовых возможностей проект государственного бюджета не предусматривает повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

«На данном этапе и это было договорено с нашими партнерами, что у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году (2024 год — ред.) мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тысяч гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год», — добавил Марченко.

При этом следует учитывать, что повышение налогов, включая НДФЛ (18%) и военный сбор (5%), приведет к снижению суммы, которая выплачивается «на руки». Например, если в 2024 году после вычета налогов работник получал 6440 гривен, то в 2025 году эта сумма уменьшится до 6160 гривен.

Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС

Для сравнения журналисты использовали данные Евростата и из открытых источников об актуальных минимальных зарплатах в 2025 году в странах Евросоюза. Для удобства вычисления перевели размер минимальной зарплаты в Украине в евро. В настоящее время она составляет 181,65 евро.

Также следует отметить, что в Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Швеции и Кипре отсутствует установленный законом уровень минимальной заработной платы.

Таким образом, выходит, что во всех странах Европейского союза без исключения размер минимальной заработной платы значительно выше, чем в Украине. Наименьший разрыв в «минималке» у Украины с Болгарией.

Но даже в Болгарии, где размер минимальной зарплаты самый низкий среди стран ЕС, он в 2,5 раза выше, чем в Украине. А вот гражданин Люксембурга, где «минималка» самая высокая в ЕС, за месяц получает более 14 украинских минимальных зарплат. В Польше, где недавно подняли уровень минимальной зарплаты , этот показатель теперь в 6 раз выше, чем в Украине.

Минимальная заработная плата в странах ЕС

В странах Европейского Союза есть две основные формы минимальной заработной платы.

Первая форма — это закрепленный на законодательном уровне размер минимальной заработной платы. Он устанавливается законами либо официальными нормативными актами. Большинство стран ЕС придерживаются этой системы.

Вторая определяется коллективными договорами и введена в шести странах: Австрии, Кипре, Дании, Финляндии, Италии и Швеции. Здесь минимальная заработная плата устанавливается в рамках коллективных соглашений между профсоюзами и работодателями. В некоторых случаях эти договоры включают положения о минимальной оплате труда.

В 2022 году Европейский парламент утвердил новые правила, касающиеся минимальной заработной платы для всех работников ЕС. Принятый закон согласован с Советом Европы и направлен на улучшение условий труда, повышение уровня жизни работников и стимулирование экономического и социального прогресса. Новый норматив устанавливает минимальные стандарты оценки адекватности минимальной заработной платы, предусмотренной национальными законами и коллективными договорами.

Что включает в себя новое законодательство ЕС, касающееся минимальной заработной платы:

расчет стоимости национальной потребительской корзины с учетом реальных цен, включая расходы на культурные, образовательные и общественные мероприятия;

сравнение минимальной заработной платы с международными ориентирами, такими как 60% средней валовой заработной платы или 50% от медианной валовой заработной платы;

сравнение чистой минимальной заработной платы с уровнем бедности;

анализ покупательной способности минимальной заработной платы.

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