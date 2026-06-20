На рынок вышел новый BYD Seal 08: до 900 км запаса хода и зарядка за 9 минут (фото) Сегодня 05:06 — Технологии&Авто

BYD Seal 08

BYD вывела на рынок новый крупный седан Seal 08. Эта модель позиционируется как флагман линейки Ocean и ориентируется на младших покупателей, которым требуются высокие динамические характеристики и большой запас хода.

Об этом пишет carnewschina.

Характеристики BYD Seal 08

BYD Seal 08 — это полноразмерный седан с габаритами 5150×1999×1505 мм и колесной базой 3030 мм. Автомобиль получил подвеску DiSus-A с двухкамерной пневматикой и заднее подруливание колес.

BYD Seal 08

Полностью электрическая версия Seal 08 основана на 800-вольтовой архитектуре и использует аккумулятор Blade Battery второго поколения, обеспечивающий запас хода до 900 км (по циклу CLTC).

Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая восстановить запас энергии с 10 до 97% примерно за 9 минут.

Автомобиль имеет полный привод благодаря двум электромоторам общей мощностью 510 кВт (684 л.с.). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.

BYD Seal 08

BYD также предлагает плагин-гибридную версию с системой DM-i. Она содержит 1,5-литровый ДВС мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромотор мощностью 200 кВт (268 л.с.). Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 45,36 кВт·ч обеспечивает запас хода до 400 км (CLTC).

Дополнительно подготавливается версия DM-p с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.).

BYD Seal 08

В салоне BYD Seal 08 установлен большой плавающий дисплей, цифровая приборная панель и селектор переключения передач, расположенный за рулем. Интегрированная система помощи водителю DiPilot 5.0 поддерживает Navigate On Autopilot в городе и на трассах.

Салон BYD Seal 08

Модель исполнена в дизайне Ocean Aesthetics 2.0. На выбор покупателей предложат следующие варианты цвета кузова:

черный Obsidian Black

белый

серебристый

фиолетовый

зеленый

красный

Цена

BYD уже начала принимать предварительные заказы на новый электромобиль Seal 08, однако официальную цену пока не объявили. Ранее сообщалось, что стартовая планка может составить около 250 000 юаней (около $36 895).

Так называемые «слепые» предварительные заказы — без финальной цены — позволяют производителю оценить спрос и количество потенциальных покупателей. Бронирование доступно через приложение BYD и может быть отменено в любой момент.

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