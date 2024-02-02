На рынке труда появились 42 новые профессии: в ком есть потребность — Минэкономики Сегодня 14:00 — Личные финансы

На рынке труда появились 42 новые профессии: в ком есть потребность — Минэкономики

На рынке труда появились 42 новые профессии, в том числе в сфере ІТ, здравоохранения, а также в социальной, финансовой. Соответствующие изменения были внесены в Классификатор профессий.

Об этом сообщило Минэкономики.

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Как сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная: «Осовремениваем перечень профессий в соответствии с требованиями времени и потребностями рынка труда. Больше всего изменений в сфере ІТ-технологий, где появится 29 новых профессий, отвечающих реалиям и востребованных работодателями. Также новые профессии теперь в медицинской сфере, финансовой. Добавляем профессии, в которых возникла потребность в связи с войной и преодолением ее последствий, в частности, теперь есть специалисты по разминированию, в медицинской отрасли — протезистов-ортезистов. Всего в Классификатор профессий добавили 42 новых позиции».

Новые

По предложению Министерства цифровой трансформации Классификатор профессий дополнен 29 новыми профессиональными названиями работ ІТ-сферы, например, такими профессиями, как: «Администратор веб-ресурсов», «Аналитик мобильных приложений», «Инженер по искусственному интеллекту», «Разработчик искусственного интеллекта», Разработчик архитектуры программного обеспечения (информационные технологии), Разработчик облачной архитектуры, Специалист по безопасности электронных коммуникаций и т. д.

9 профессиональных названий работ в ІТ-сфере приведены в соответствие с современными технологиями, в частности, «Аналитик компьютерного банка данных» изменено на «Аналитик данных», «Аналитик операционного и прикладного программного обеспечения» — на «Аналитик программного обеспечения», «Инженер по программному обеспечению компьютеров» — на «Инженер по программному обеспечению» и т. д.

Что удалено

Одновременно из Классификатора профессий были изъяты 9 устаревших названий профессий, например, Программист прикладной, Программист системный, Инженер по применению компьютеров, Аналитик программного обеспечения и мультимедиа.

В ком есть потребность

Кроме того, в Классификатор профессий внесен ряд позиций, в которых возникла неотложная потребность в последнее время, в частности: «Протезист-ортезист», «Оператор Службы 112» (оказание экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по принципу «единого окна»), «Дежурный подразделения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты», «Инструктор по пространственной ориентировке и мобильности», «Специалист по разминированию», «Аудитор по видам деятельности», «Финансовый аналитик», «Оператор установок дробометной очистки» и «Мастер по монтажу, обслуживанию, ремонту и отладке тепловых насосов».

Справка Finance.ua

На сегодняшний день в Классификатор профессий включено 9 172 профессиональных названия работ.

Профессиональные названия работ (профессии, должности, занятия), содержащиеся в Классификаторе профессий, систематизированы в профессиональные группы, в зависимости от характера, сложности выполняемых работ, квалификации (уровня образования, специализации), по иерархии Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).

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