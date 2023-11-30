На рынке складных смартфонов появился новый лидер — Finance.ua

На рынке складных смартфонов появился новый лидер Сегодня 02:31 — Технологии&Авто

На рынке складных смартфонов появился новый лидер

Китайский бренд Honor продолжает активно укреплять свое положение на рынке.

Данные аналитиков Omdia говорят о том, что компании удалось достичь заметных успехов в сегменте смартфонов с гибкими дисплеями. По итогам года количество выпущенных ею мобильных устройств в таком форм-факторе превысит 1 млн единиц.

В третьей четверти самой популярной моделью сегмента складных смартфонов рынка КНР была признана Magic V2. В структуре продаж гаджетов Honor с гибкими дисплеями на нее приходится 80%.

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По итогам третьего квартала доля китайского бренда в сегменте составила 28%, что соответствует первому месту.

На второй строчке с показателем 26% разместилась компания Huawei. Замыкает тройку Samsung с долей 19%. Если учесть тот факт, что Китай не является для южнокорейской корпорации домашним рынком, то показанный ею результат действительно выглядит впечатляющим. Высоким спросом аппараты Samsung среди китайских потребителей никогда не воспользовались.

prostomob По материалам:

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