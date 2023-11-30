На рынке складных смартфонов появился новый лидер — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На рынке складных смартфонов появился новый лидер

Технологии&Авто
12
На рынке складных смартфонов появился новый лидер
На рынке складных смартфонов появился новый лидер
Китайский бренд Honor продолжает активно укреплять свое положение на рынке.
Данные аналитиков Omdia говорят о том, что компании удалось достичь заметных успехов в сегменте смартфонов с гибкими дисплеями. По итогам года количество выпущенных ею мобильных устройств в таком форм-факторе превысит 1 млн единиц.
В третьей четверти самой популярной моделью сегмента складных смартфонов рынка КНР была признана Magic V2. В структуре продаж гаджетов Honor с гибкими дисплеями на нее приходится 80%.
Читайте также
По итогам третьего квартала доля китайского бренда в сегменте составила 28%, что соответствует первому месту.
На рынке складных смартфонов появился новый лидер
На второй строчке с показателем 26% разместилась компания Huawei. Замыкает тройку Samsung с долей 19%. Если учесть тот факт, что Китай не является для южнокорейской корпорации домашним рынком, то показанный ею результат действительно выглядит впечатляющим. Высоким спросом аппараты Samsung среди китайских потребителей никогда не воспользовались.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.