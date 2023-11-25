Honor объявила о подготовке к выходу на биржу — Finance.ua

Honor объявила о подготовке к выходу на биржу Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

Honor объявила о подготовке к выходу на биржу

Honor, бренд смартфонов, ранее принадлежавший Huawei Technologies, готовится к первоначальному публичному размещению акций (IPO). Это станет важным шагом для бренда смартфонов после продажи.

Сроки IPO, а также информация о месте его проведения, то есть бирже, на которой будут торговаться акции компании, пока не названы. В своем заявлении Honor лишь отметила, что положение на рынке за последние три года значительно улучшилось, и размещение акций станет логичным следующим шагом в развитии компании.

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По данным исследовательской компании Canalys, Honor заняла первое место по поставкам мобильных телефонов в Китае в третьем квартале 2023 года с 11,8 млн проданных устройств и заняла второе место по объемам продаж в 2022 году. По информации Counterpoint Research, Honor находится на пятом месте по поставкам гаджетов в Европу в третьем квартале этого года, приближаясь к уровню продаж, наблюдавшемуся до раздела с Huawei.

Huawei продала Honor консорциуму из более чем 30 компаний, включая собственных дилеров, в ноябре 2020 года после того, как США ограничили ей доступ к технологиям, необходимым для развития бизнеса по производству мобильных телефонов.

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После продажи в ноябре 2020 года компания Honor достигла быстрого и стратегического роста бизнеса. Корпоративное управление и менеджмент бренда постоянно совершенствовались в течение последних трех лет. Это позволило бренду занять высокие позиции на рынке. Кроме того, это позволило бренду быть очень конкурентоспособным в отрасли.

Honоr будет постоянно оптимизировать структуру акционерного капитала для достижения новых стратегических целей. Она также стремится привлечь диверсифицированный капитал и дебютировать на рынке капитала путем IPO. И по мере того как бренд начинает процесс IPO, Совет директоров будет постепенно корректироваться.

Эти коррективы заставят Honor соответствовать стандартам компании, которая котируется на бирже компании. Это откроет двери для большего разнообразия в совете директоров. Это также позволит бренду отвечать соответствующим управленческим и регуляторным требованиям.

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