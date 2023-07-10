Honor представил бюджетный планшет для Европы — Finance.ua

Honor представил бюджетный планшет для Европы Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Honor представил бюджетный планшет для Европы, Фото: gsmarena.com

Китайская компания Honor представила новый бюджетный планшет Honor Pad X9 для европейского рынка.

Об этом сообщает GSM Arena

Сам планшет имеет 29,2-сантиметровый жидкокристаллический IPS-дисплей с разрешением 2000×1200 пикселей. Частота обновления экрана равна 120 Гц.

Фото: gsmarena.com

В середине установлен аккумулятор на 7250 мегаампер в час.

В общей сложности Honor Pad X9 оснащен 6 динамиками — по два слева, справа и снизу. Динамики внизу предназначены для переноски звука по комнате, чтобы создать аудио на 360° благодаря технологии Honor Histen.

Если у пользователей есть несколько устройств Honor, то Honor Connect будет обмениваться уведомлениями между ними и облегчит передачу файлов.

Фото: gsmarena.com

Планшет имеет металлический корпус толщиной 6,9 мм и весом 495 г.

Honor Pad X9 имеет только одну конфигурацию — Wi-Fi, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.

Стоимость одного экземпляра составляет 250 евро.

Укрінформ По материалам:

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