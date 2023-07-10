Honor представил бюджетный планшет для Европы — Finance.ua

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Honor представил бюджетный планшет для Европы

Технологии&Авто
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Honor представил бюджетный планшет для Европы
Honor представил бюджетный планшет для Европы, Фото: gsmarena.com
Китайская компания Honor представила новый бюджетный планшет Honor Pad X9 для европейского рынка.
Об этом сообщает GSM Arena.
Сам планшет имеет 29,2-сантиметровый жидкокристаллический IPS-дисплей с разрешением 2000×1200 пикселей. Частота обновления экрана равна 120 Гц.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
В середине установлен аккумулятор на 7250 мегаампер в час.
В общей сложности Honor Pad X9 оснащен 6 динамиками — по два слева, справа и снизу. Динамики внизу предназначены для переноски звука по комнате, чтобы создать аудио на 360° благодаря технологии Honor Histen.
Если у пользователей есть несколько устройств Honor, то Honor Connect будет обмениваться уведомлениями между ними и облегчит передачу файлов.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Планшет имеет металлический корпус толщиной 6,9 мм и весом 495 г.
Honor Pad X9 имеет только одну конфигурацию — Wi-Fi, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.
Стоимость одного экземпляра составляет 250 евро.
По материалам:
Укрінформ
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