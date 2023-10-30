Новым флагманом Magic 6 от Honor можно будет управлять взглядом — Finance.ua

Новым флагманом Magic 6 от Honor можно будет управлять взглядом 30.10.2023, 00:54 — Фондовый рынок

Новым флагманом Magic 6 от Honor можно будет управлять взглядом

Во время проведения в США саммита Snapdragon 2023 китайский бренд Honor анонсировал вывод на рынок нового флагмана. Имеется в виду Honor Magic 6, главной изюминкой которого станет функция управления взглядом.

Ее работа была наглядно продемонстрирована гендиректором бренда Джорджем Чжао во время выступления на специализированном мероприятии Qualcomm. В демонстрационном видеоролике показан смартфон с фрагментом программы Uber на экране. Для его открытия женщина, полностью держащая в руках аппарат, использует взгляд.

Новая разработка получила название Magic Capture. Она обеспечивает пользователям «мультимодальное взаимодействие» с мобильным устройством путем отслеживания положения глазных яблок.

Помимо поддержки Magic Capture, новый флагман Honor получит виртуального помощника, в основу работы которого положена ИИ-система от Qualcomm. Он умеет группировать видеоролики по заданным пользователем критериям, создавать дайджесты и т. д. Точные сроки премьеры Honor Magic 6 на Snapdragon 2023 названы не были. В то же время, во время проведения саммита прозвучало заявление о том, что основанные на Snapdragon 8 Gen 3 смартфоны начнут появляться на рынке в ближайшие недели.

prostomob По материалам:

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