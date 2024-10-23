На рынке появится новая компания, которая будет перепродавать э/э — Finance.ua

На рынке появится новая компания, которая будет перепродавать э/э Сегодня 06:24 — Энергетика

На рынке появится новая компания, которая будет перепродавать э/э

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала ООО «Кадоган Украина» лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по перепродаже электрической энергии (трейдерской деятельности).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании.

Как говорится в постановлении, компания обратилась в комиссию с заявлением о получении лицензии на право производства хозяйственной деятельности по перепродаже электрической энергии (трейдерской деятельности) и перечнем документов согласно требованиям Порядка лицензирования видов хозяйственной деятельности.

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«Поданные заявление о получении лицензии и документы проработаны с соответствующими структурными подразделениями НКРЭКУ, замечания отсутствуют», — отметили в комиссии.

По данным Youcontrol, юридическое лицо ООО «Кадоган Украина» было зарегистрировано 26.03.2008. Размер уставного капитала юридического лица составляет 222,7 млн ​​грн. Основной вид деятельности юрлица — оптовая торговля жестким, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

Cadogan Petroleum PLC — британская независимая нефтегазовая компания, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже и работающая в Украине с 2006 года. Текущая производственная деятельность компаний группы Cadogan сосредоточена на Монастырецком и Битлянском участках Предкарпатского изгиба, которые расположены во Львовской области, через компании ООО «Юсенко Надра» и ГП «Юсенко Украина» корпорации «Юсенко Интернешнл Инк».

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