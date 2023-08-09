На реконструкции пешеходной аллеи на Андреевском спуске разворовали более миллиона гривен — Finance.ua

На реконструкции пешеходной аллеи на Андреевском спуске разворовали более миллиона гривен Сегодня 19:25 — Криминал

На реконструкции пешеходной аллеи на Андреевском спуске разворовали более миллиона гривен

Полицейские уведомили о подозрении заместителя директора коммунального предприятия, действия которого причинили бюджету столицы ущерб, оценивающийся в более чем миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что коммунальное предприятие заключило договор с подрядчиком о выполнении строительных работ по реконструкции лестницы и благоустройству прилегающей территории в пределах пешеходной аллеи Андреевского спуска.

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Ответственное за указанное направление работы должностное лицо коммунального предприятия, имея целью растрату бюджетных средств для собственного обогащения, достоверно владея информацией, что стоимость строительных материалов завышена, подписал акт приемки выполненных строительных работ, а коммунальное предприятие произвело оплату строительных матерей по завышенным ценам.

Действия подозреваемого привели к ущербу бюджету столицы в сумме почти 1,4 млн грн.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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