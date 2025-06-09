На Прикарпатье экс-главу ГСЧС подозревают в незаконной вырубке леса на 7 млн ​​грн — Finance.ua

На Прикарпатье экс-главу ГСЧС подозревают в незаконной вырубке леса на 7 млн ​​грн Сегодня 06:32 — Криминал

На Прикарпатье экс-главу ГСЧС подозревают в незаконной вырубке леса на 7 млн ​​грн, Фото: gp.gov.ua

Бывший начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области уведомлен о подозрении из-за незаконной вырубки деревьев.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Ему инкриминировано превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконную рубку или незаконную перевозку, хранение, сбыт леса.

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По данным следствия, подозреваемый в августе 2023 года, превышая свои служебные полномочия, с привлечением более 100 человек личного состава ГУ ГСЧС под видом учений личного состава по тушению пожаров организовал незаконную вырубку зеленых насаждений. Речь идет о земельном участке площадью 112,1 га за пределами населенного пункта с. Новая Гута Ямницкой сельской территориальной громады Ивано-Франковского района. Она относится к территориям и объектам природно-заповедного фонда — общезоологического заказника «Черный лес».

Своими действиями подозреваемый нанес государству 7,3 млн грн ущерба.

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