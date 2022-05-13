На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги — Finance.ua
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На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги

Сегодня 09:43Казна и Политика
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На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньгиНа пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги
Министерство социальной политики Украины в начале мая в полном объеме профинансировало заявки для выплат социальных пособий, льгот и субсидий за май на общую сумму 8 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Министерством социальной политики Украины в начале мая (2-3 мая) в полном объеме профинансированы поданные региональными органами социальной защиты населения заявки о необходимости в средствах для обеспечения выплат социальных пособий, льгот и субсидий получателям за май на общую сумму 8,0 млрд гривен» , — сказано в сообщении.
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В большинстве регионов соответствующие средства уже зачислены на банковские счета получателей или перечислено АО «Укрпочта» для выплаты наличных людям.
В отдельных регионах соответствующее финансирование продолжается.
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«Таким образом, с учетом текущей ситуации в стране, средства всем получателям уже в ближайшие дни поступят на счета, открытые в учреждении уполномоченных банков и через выплатные объекты АО „Укрпочта“ или на персональные учетные записи получателей в АО „Ощадбанк“» , — добавили в Минсоцполитики.
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По материалам: Finance.ua
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