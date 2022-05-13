На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги — Finance.ua

«Министерством социальной политики Украины в начале мая (2-3 мая) в полном объеме профинансированы поданные региональными органами социальной защиты населения заявки о необходимости в средствах для обеспечения выплат социальных пособий, льгот и субсидий получателям за май на общую сумму 8,0 млрд гривен» , — сказано в сообщении.
«Таким образом, с учетом текущей ситуации в стране, средства всем получателям уже в ближайшие дни поступят на счета, открытые в учреждении уполномоченных банков и через выплатные объекты АО „Укрпочта“ или на персональные учетные записи получателей в АО „Ощадбанк“» , — добавили в Минсоцполитики.
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