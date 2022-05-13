На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги — Finance.ua

На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги

Сегодня 09:43 — Казна и Политика

На пособия, льготы и субсидии выделили 8 млрд гривен: когда украинцы получат деньги

Министерство социальной политики Украины в начале мая в полном объеме профинансировало заявки для выплат социальных пособий, льгот и субсидий за май на общую сумму 8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики

«Министерством социальной политики Украины в начале мая (2-3 мая) в полном объеме профинансированы поданные региональными органами социальной защиты населения заявки о необходимости в средствах для обеспечения выплат социальных пособий, льгот и субсидий получателям за май на общую сумму 8,0 млрд гривен» , — сказано в сообщении.

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В большинстве регионов соответствующие средства уже зачислены на банковские счета получателей или перечислено АО «Укрпочта» для выплаты наличных людям.

В отдельных регионах соответствующее финансирование продолжается.

«Таким образом, с учетом текущей ситуации в стране, средства всем получателям уже в ближайшие дни поступят на счета, открытые в учреждении уполномоченных банков и через выплатные объекты АО „Укрпочта“ или на персональные учетные записи получателей в АО „Ощадбанк“» , — добавили в Минсоцполитики.

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