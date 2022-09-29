На пороге отопительного сезона: сколько газа в украинских хранилищах — Finance.ua

На пороге отопительного сезона: сколько газа в украинских хранилищах Сегодня 06:21 — Энергетика

На пороге отопительного сезона: сколько газа в украинских хранилищах

Украину, как уже неоднократно говорили, ждет самый сложный и полный рисков отопительный сезон. К его началу правительство поручало «Нафтогазу» накопить в хранилищах 19 млрд кубометров газа. Компания с задачей не справилась: по состоянию на конец сентября в ПХГ есть 13,3 млрд кубов, к середине октября должно быть 14,4 млрд. Впрочем, как заверили в ОГТСУ, и такого количества Украине хватит для прохождения «умеренной зимы».

Об этом сообщает портал «Слово и дело».

С октября по март длится базовый сезон отбора газа из подземных хранилищ.

В 2016 году после отопительного сезона в хранилищах осталось 8,5 млрд кубометров газа (27,4%), к сентябрю накопили 14,3 млрд (46,1%). В марте 2017-го в ПХГ Украины хранилось 8,2 млрд кубометров газа (26,4%), в сентябре — 16,4 млрд (52,9%).

По окончании сезона отбора газа в 2018 году хранилища были заполнены на 24,8% (7,7 млрд кубов газа), к сентябрю их заполнили на 52,2% (16,2 млрд кубов).

Следующие несколько лет были очень комфортны для Украины с точки зрения объема накопленного запаса газа. В сентябре 2019 года украинские хранилища были заполнены на 65,8%, а теплая зима способствовала тому, чтобы к марту в ПХГ осталось 15,8 млрд (51%).

В сентябре 2020 года Украине удалось накопить рекордный запас газа — 28 млрд кубометров, ПХГ были заполнены более чем на 90%. После отопительного сезона осталось 16 миллиардов кубов (51,7%).

В сентябре прошлого года хранилища газа были заполнены на 60%, к марту 2022 г. запас газа в них сократился до 9,5 млрд кубометров (30,6%).

По состоянию на конец сентября украинские хранилища заполнены на 42,9% — самый низкий показатель за последние годы.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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