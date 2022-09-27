Облгазы не будут контролировать платежки за распределение газа: в Кабмине готовят изменения - СМИ — Finance.ua

Облгазы не будут контролировать платежки за распределение газа: в Кабмине готовят изменения - СМИ Сегодня 13:00 — Энергетика

Из-за банкротства облгазов более 12 млн домохозяйств перешли к «Нафтогазу», но облгазы продолжают получать деньги за распределение голубого топлива, а также принимать показания счетчиков. Эти функции им оставили. Но в скором времени все может измениться.

Такой вывод можно сделать из проекта постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Порядок проведения расчетов за услуги распределения природного газа», который проходит обсуждение на сайте НКРЭКУ, пишет Косатка.

Так, согласно проекту, уполномоченные банки будут ежедневно осуществлять перечисление средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования операторов газораспределительных систем, исключительно на:

текущий счет субъекта рынка природного газа, на которого возлагаются специальные обязанности по реализации природного газа операторам газораспределительных систем;

текущий счет поставщика «последней надежды» (по периодам поставки с ноября 2021 по февраль 2022);

текущий счет оператора газораспределительной системы;

текущий счет оператора газотранспортной системы.

Ныне действующая редакция предусматривает, что перечисление средств осуществляется на счета:

операторов газораспределительных систем;

текущий счет оператора газотранспортной системы.

Таким образом, из документа будут изъяты операторы газораспределительных систем. А деньги за распределение газа планируется перечислять на счета «Нафтогаза». Из чего можно сделать вывод, что «Нафтогазу» планируется передача соответствующих функций.

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