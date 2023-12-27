На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион — Finance.ua
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На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион

Казна и Политика
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На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион
На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион
За два года функционирования пилотного проекта «Платные камеры в СИЗО» за пользование услугой уплачен 21 млн грн.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке, информируя о результатах пенитенциарной реформы в 2023 году.
«За два года функционирования пилотного проекта „Платные камеры в СИЗО“ поступило 21 млн грн, за счет которых производился ремонт бесплатных камер», — говорится в сообщении.
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Также сообщается, что средняя заработная плата осужденных выросла на 16% по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, в Минюсте информируют о разработке и внедрении новых коррекционных программ, направленных, в частности, на формирование ответственного материнства, психологическую поддержку осужденных ветеранов войны, а также — запуск пилотного проекта «Участок социальной реабилитации — на пути домой (СКАНДИ)», который направлен на изменение подходов к организации исполнения и отбывания наказания.
Как отмечается, реализация пилотного проекта создаст наиболее оптимальные условия для социального взаимодействия в участке социальной реабилитации на основе динамической безопасности, внедряет современные формы и методы проведения ресоциализационной работы, создает условия отбывания наказания, максимально приближенные к домашним.
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В ведомстве напоминают, что в декабре 2022 года Кабинет Министров одобрил Стратегию реформирования пенитенциарной системы до 2026 года и подробный план мероприятий к ней.
«Сегодня мы можем констатировать, что осужденные и заключенные будут содержаться в надлежащих условиях, отвечающих национальным и международным стандартам. Это позволит уменьшить количество решений Европейского суда по правам человека по поводу нарушения прав осужденных и лиц, взятых под стражу, в Украине, а также сумму компенсаций из государственного бюджета в связи с такими решениями», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • правительство постановлением от 22 апреля 2020 г. ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах;
  • в сентябре 2023 года Кабинет Министров утвердил Порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания и предоставления лицам, заключенным под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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