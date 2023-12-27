На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион — Finance.ua

На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион Сегодня 06:32 — Казна и Политика

На платных камерах в СИЗО за два года заработали ₴21 миллион

За два года функционирования пилотного проекта «Платные камеры в СИЗО» за пользование услугой уплачен 21 млн грн.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке , информируя о результатах пенитенциарной реформы в 2023 году.

«За два года функционирования пилотного проекта „Платные камеры в СИЗО“ поступило 21 млн грн, за счет которых производился ремонт бесплатных камер», — говорится в сообщении.

Читайте также Платные камеры в СИЗО: сколько денег Украина заработала на услуге для заключенных

Также сообщается, что средняя заработная плата осужденных выросла на 16% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, в Минюсте информируют о разработке и внедрении новых коррекционных программ, направленных, в частности, на формирование ответственного материнства, психологическую поддержку осужденных ветеранов войны, а также — запуск пилотного проекта «Участок социальной реабилитации — на пути домой (СКАНДИ)», который направлен на изменение подходов к организации исполнения и отбывания наказания.

Как отмечается, реализация пилотного проекта создаст наиболее оптимальные условия для социального взаимодействия в участке социальной реабилитации на основе динамической безопасности, внедряет современные формы и методы проведения ресоциализационной работы, создает условия отбывания наказания, максимально приближенные к домашним.

Читайте также Минюст получил миллионы гривен с платных камер СИЗО

В ведомстве напоминают, что в декабре 2022 года Кабинет Министров одобрил Стратегию реформирования пенитенциарной системы до 2026 года и подробный план мероприятий к ней.

«Сегодня мы можем констатировать, что осужденные и заключенные будут содержаться в надлежащих условиях, отвечающих национальным и международным стандартам. Это позволит уменьшить количество решений Европейского суда по правам человека по поводу нарушения прав осужденных и лиц, взятых под стражу, в Украине, а также сумму компенсаций из государственного бюджета в связи с такими решениями», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

правительство постановлением от 22 апреля 2020 г. ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах;

в сентябре 2023 года Кабинет Министров утвердил Порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания и предоставления лицам, заключенным под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.