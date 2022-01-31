Минюст получил миллионы гривен с платных камер СИЗО. Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, тратятся средства на ремонты, которые выполняют сами осужденные. Это позволяет экономить на рабочей силе.
«То есть, на самом деле ремонт камер обходится очень дешево. И, соответственно, за эти 8 млн мы можем отремонтировать такие объемы, которые при классических подрядных работах — через тендеры, оплату внешних строительных компаний — потребовали бы суммы раз в 10 больше. Соответственно, эффект больше, мы его мультиплицируем за счет того, что происходит работа своими силами», — сообщил он.
Также министр юстиции отмечает, что платные камеры были запущена для того, чтобы показать платным инвесторам бизнес-модель до того, как будет принят соответствующий закон.
В Минюсте такую практику называют экспериментом, направленным на борьбу с коррупцией, утверждая, что за взятки заключенным и так предоставлялись лучшие условия.
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