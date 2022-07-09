На платформе єДопомога можно попросить деньги на продукты и лекарства — Минсоцполитики — Finance.ua
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На платформе єДопомога можно попросить деньги на продукты и лекарства — Минсоцполитики

Личные финансы
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На платформе єДопомога можно попросить деньги на продукты и лекарства — Минсоцполитики
На платформе єДопомога можно попросить деньги на продукты и лекарства — Минсоцполитики
На платформе єДопомога можно попросить деньги на продукты и лекарства. Это могут сделать вынужденные переселенцы и пенсионеры.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко в эфире единого телемарафона.
Речь идет об инициативе Минсоцполитики вместе с Минцифры, пояснил чиновник.
«Мы сделали платформу єДопомога по адресу edopomoga.gov.ua для того, чтобы помогать гражданам по трем направлениям. Первое — там есть вся информация о поддержке государства во время войны. Второе — информация о международной помощи. Там можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций: Красный Крест, ООН, ЮНИСЕФ. А третье — это и есть именно получение и оказание волонтерской помощи», — сказал Кошеленко.
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По его словам, такое оказание помощи реализовано в оффлайне и онлайне. То есть, каждый волонтер может найти себе человека, которого он хочет поддержать — либо лично приехать и привезти ему поддержку, либо сделать это онлайн.
«То есть, оплатить картой 200, 500 или 1000 грн. А человек, который получит помощь, использует на кассе свою предоплату, этот сертификат с кодом и получит продукты», — объяснил чиновник.
Таким образом, по его словам, на эту платформу уже помогают волонтеры из 25 стран. А украинцы получили в супермаркетах уже более 15 тысяч позиций, сообщил Кошеленко.
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«В программе принимают участие определенные супермаркеты, перечень которых есть на сайте. В тех населенных пунктах, где таких супермаркетов нет, волонтеры могут только находить заявки людей с потребностями и выполнять их лично. То есть, приезжать или приглашать в точки выдачи гуманитарной помощи и выдавать. К платформе подключены продуктовые сети Сильпо, Фоззи, Траш и другие, и этот список будет пополняться. Также на платформе присутствуют аптечные сети, то есть оказать помощь людям можно также лекарствами», — пояснил чиновник.
Время получения такой помощи зависит от конкретного региона, семьи и т.п.
«Мы предоставили возможность зарегистрировать адрес, указать свой социальный статус. Если человек с инвалидностью, из многодетной семьи, малообеспеченной семьи, то волонтеры обращают внимание на такие заявки в первую очередь. Реализация и помощь приходят обычно быстрее», — сказал Кошеленко.
По материалам:
suspilne.media
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