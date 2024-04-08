На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают — Finance.ua

На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают Сегодня 09:45 — Личные финансы

На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

С начала 2024 года 6000 украинцев получили ваучер на обучение. Государство профинансировало их обучение на 42 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Министерства экономики.

Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучерам в этом году, есть:

медсестринство (выдано 1642 ваучера);

дошкольное образование (384);

медицина (254);

психология (173);

повар (778);

водитель (345);

тракторист (298);

кондитер (172).

Больше всего ваучеров получили жители:

Днепропетровской области (710 ваучеров);

Львовской (602);

Одесской (385);

Харьковской (357);

Киевской (349);

Винницкой (347) областей.

В прошлом году ваучеры на обучение получили 18 100 украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн. В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую ​​образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения выше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие в плен.

Чтобы получить ваучер на обучение, необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т. п. ).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.

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